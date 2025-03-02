Администрация Трампа ждет извинений от Зеленского после перепалки

Фото: скриншот трансляции (The White House) Администрация Президента Соединенных штатов Дональда Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки на переговорах в Белом доме.
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