"Добро пожаловать в Ад": Реакция военкора Сладкова на дёрганья Зеленского

ВП

Валерий Путря

"....Зеленский, побеседовав в Брюсселе с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном..." - вопрос автору, - а что, микроЛеон тоже просроченный кондом, как и наркофюрер руины? Или по какой другой причине они - коллеги ?