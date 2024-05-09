Молодежь Венгрии и Китая – наследники дружбы двух стран

9 мая, «Жэньминь жибао» онлайн -- В венгерском винном баре в районе Хэпин Тяньцзиня представлен широкий ассортимент красных вин, а интерьер с яркими традиционными элементами рассказывает посетителям об истории и обычаях этой восточноевропейской страны.