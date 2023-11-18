Болгарию ждут ответные меры от Венгрии и Северной Македонии за новый газовый сбор Наталья МарковаВ свете последних событий в энергетической сфере Венгрия и Северная Македония приняли согласованные меры в ответ на введенный Болгарией сбор за транзит газа.