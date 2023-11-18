Болгарию ждут ответные меры от Венгрии и Северной Македонии за новый газовый сбор Наталья МарковаВ свете последних событий в энергетической сфере Венгрия и Северная Македония приняли согласованные меры в ответ на введенный Болгарией сбор за транзит газа.
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