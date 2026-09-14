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Царьград

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В акции «Выбираю чистый воздух» победил город-лидер из 73 регионов

В акции «Выбираю чистый воздух» победил город-лидер из 73 регионов

15 сентября в 11:00 по московскому времени ТАСС проведет пресс-конференцию, посвященную завершению пятого, юбилейного сезона всероссийской акции «Выбираю чистый воздух».

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