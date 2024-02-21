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С какого перепугу? Боррель хочет поучаствовать в расследовании по Навальному

С какого перепугу? Боррель хочет поучаствовать в расследовании по Навальному

Жозеп Боррель. Фото из открытых источников сети Интернет  Вчера 22K прочитали Вот послушаешь западных политиков и диву даешься, что у них там вообще в голове происходит? Нет я, конечно понимаю, преклонный возраст, "цветущие сады" кругом, пенсия, но чтобы иметь настолько короткую память, это еще постараться нужно.

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Комментарии
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Вадим ДВС
Лично бы я после слов борделя с желанием провести независимое расследование по навальному, сделал бы через мид официальный ответ &quot; пошёл на х@й&quot; и пусть они переводят этот ответ как хотят. Честно, жёстко, прямолинейно
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веник ему в жопу вставить и за ноги в камере анального подвесить!!
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