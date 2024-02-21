С какого перепугу? Боррель хочет поучаствовать в расследовании по Навальному

Жозеп Боррель. Фото из открытых источников сети Интернет Вчера 22K прочитали Вот послушаешь западных политиков и диву даешься, что у них там вообще в голове происходит? Нет я, конечно понимаю, преклонный возраст, "цветущие сады" кругом, пенсия, но чтобы иметь настолько короткую память, это еще постараться нужно.