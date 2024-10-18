Минспорт России приглашает муниципалитеты принять участие в конкурсе лучших практик

Принимаются заявки от муниципальных образований России на участие во Всероссийском конкурсе на лучшую информационно-просветительскую работу по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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