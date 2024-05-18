Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Калинин Йосиф срёт с досады, Никак не может промолчать. Его характер как у бабы, Что любит всем мозги ...бать!Гром среди ясного...
  • Иосиф Калинин
    У поэта свое "я" так и прет наружу.                                                           Знать, отважная свинья,...Гром среди ясного...
  • Sobering
    Калинин Йосиф срёт с досады, Никак не может промолчать. Его характер как у бабы, Что любит всем мозги ...бать!Гром среди ясного...

Сергей Шойгу - яркий пример, когда "от любви до ненависти" "информационного" общества всего ничего

Сергей Шойгу - яркий пример, когда "от любви до ненависти" "информационного" общества всего ничего

Хотя в целом Сергей Кужугетович - не самый плохой министр обороны в истории России. Можно назвать его даже одним из самых эффективных в истории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Чумак
Шойгу очень много сделал для развития и укрепления ВС России, и &quot;марать&quot; его честь и достоинство нет ни малейшего желания?!!!. &quot;ГУСЬ - СВИНЬЕ НЕ ТОВАРИЩ?!!!&quot;. Крикуны, не забывайте вы о своей совести и чести, если она у вас есть?!!!.👍🤔😟👌😠😡❤️😇😎.
Ответить
4 час.
Николай Галыгин
Слишком тяжеловат воз он его уже не тянул
Ответить
3 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
А чем отличается минобороны, генштаб от политиков и чиновников, там такие же паркетные генералы, &quot;эффективные&quot; менеджеры разного пошива, блатные, родственники на должностях, купленных званиях и т.д. рынок, каждый делает деньги как может и мораль тут непричем. Как только бизнес составляющая, договорняки, уйдут результаты СВО увидим сразу, без белых перчаток, красных линий и прочего бреда сивой кобылы. Чем больше аппарат управления в минобороны, генштабе, тем коррупция выше, а ответственность размазывается и виновных ни когда не найдут, кроме стрелочника на передке и тот уже погибший, так и спишут все неудачи. В России вся структура власти раздута и требует сокращения, как минимум на 50% что позволит сократить бюрократию. Была бумажная, а появилась еще электронная и ИИ, а это уже перебор. Вывод простой в минобороны и генштабе паркетчиков 90%, а боевых не более 5%, 45% чисто исполнителей которые ни когда не возьмут на себя принятия решений. Это перебор балласт просто зашкаливает, ну и погреть руки на бюджетных средствах слишком много халявных ртов стало, народ уже не в состоянии их прокормить...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх