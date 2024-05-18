Сергей Шойгу - яркий пример, когда "от любви до ненависти" "информационного" общества всего ничего

АНГЕЛ АНГЕЛ

А чем отличается минобороны, генштаб от политиков и чиновников, там такие же паркетные генералы, "эффективные" менеджеры разного пошива, блатные, родственники на должностях, купленных званиях и т.д. рынок, каждый делает деньги как может и мораль тут непричем. Как только бизнес составляющая, договорняки, уйдут результаты СВО увидим сразу, без белых перчаток, красных линий и прочего бреда сивой кобылы. Чем больше аппарат управления в минобороны, генштабе, тем коррупция выше, а ответственность размазывается и виновных ни когда не найдут, кроме стрелочника на передке и тот уже погибший, так и спишут все неудачи. В России вся структура власти раздута и требует сокращения, как минимум на 50% что позволит сократить бюрократию. Была бумажная, а появилась еще электронная и ИИ, а это уже перебор. Вывод простой в минобороны и генштабе паркетчиков 90%, а боевых не более 5%, 45% чисто исполнителей которые ни когда не возьмут на себя принятия решений. Это перебор балласт просто зашкаливает, ну и погреть руки на бюджетных средствах слишком много халявных ртов стало, народ уже не в состоянии их прокормить...