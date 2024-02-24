Три ошибки русских во время Евромайдана

В любом противостоянии побеждает тот, кто лучше организован и чья система управления эффективнее. Длинная воля, мотивация, упертость, находчивость, смелость, предупредительность и доступ к ресурсам – все это, бесспорно, важно.
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