Песков отказался раскрывать подробности о подготовке интервью Карлсона с Путиным

Кремль никогда не раскрывал "внутреннюю кухню" подготовки интервью с участием российского президента Владимира Путина, и не намерен делать этого в отношении его беседы с американским журналистом Такером Карлсоном.
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