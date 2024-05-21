Пентагон: Россия, вероятно, запустила противокосмическое оружие на низкую околоземную орбиту

По словам Пентагона, сейчас объект находится на той же орбите, что и спутник правительства США. По оценкам Соединенных Штатов, на прошлой неделе Россия запустила то, что, вероятно, является противокосмическим оружием, которое сейчас находится на той же орбите, что и правительственный спутник США, ….