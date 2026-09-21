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Царьград

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МВД пресекло незаконное оформление сотни сим-карт в Магнитогорске

МВД пресекло незаконное оформление сотни сим-карт в Магнитогорске

В Магнитогорске раскрыта нелегальная схема оформления сим-карт на граждан без их ведома. Организаторов подозревают в выводе неправомерных средств через Челябинск.

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