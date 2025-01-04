Чтобы понять что мужчины ценят в женщинах и построить качественную теорию на этот счёт, придётся провести масштабное исследование, включающее в себя соцопросы, изучение различных мнений на форумах, наблюдение и кластеризацию полученных сведений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии