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Что мужчины ценят в женщинах?

Чтобы понять что мужчины ценят в женщинах и построить качественную теорию на этот счёт, придётся провести масштабное исследование, включающее в себя соцопросы, изучение различных мнений на форумах, наблюдение и кластеризацию полученных сведений.

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