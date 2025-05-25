Будущее медицины: искусственный интеллект оказался точнее врачей в постановке диагнозов

Ученые из Гарвардского и Стэнфордского университетов установили, что искусственный интеллект способен диагностировать заболевания точнее, чем врачи – особенно в стрессовых ситуациях, когда времени на анализ ограничено.
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