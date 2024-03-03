Завтра «Водник» сыграет против «Енисея» в первом четвертьфинальном матче

Встреча в рамках серии «плей-офф» Чемпионата России по хоккею с мячом пройдёт в Красноярске, в 15:00 по московскому времениРегулярную часть Чемпионата «Водник» завершил на второй строчке турнирной таблицы — с 23 победами и тремя поражениями.