Завтра «Водник» сыграет против «Енисея» в первом четвертьфинальном матче

Встреча в рамках серии «плей-офф» Чемпионата России по хоккею с мячом пройдёт в Красноярске, в 15:00 по московскому времениРегулярную часть Чемпионата «Водник» завершил на второй строчке турнирной таблицы — с 23 победами и тремя поражениями.
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