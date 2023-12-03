ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Отец разрушил нашу семью, а теперь просит у меня помощи

Отец разрушил нашу семью, а теперь просит у меня помощи

Моё детство пришлось на суровые девяностые годы. Я росла в семье, где, сколько я себя помню, скандалы происходили регулярно.

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Комментарии
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Майя Maja
Страшная у всех судьба. Мама сломалась и ее очень жаль...до слез. Про отца... так как бывших алкоголиков не бывает, то и напрашивается вывод - мозг в любой момент может сдать сбой на ярость как у алкоголика в пьяном угаре. Да и длительная жизнь с алкоголиком тоже влияет на здоровье супруги, детей. Психика алкоголиков безвозвратно травмирована, это известный факт К сожалению, люди считают, что все это &quot;бредни и уж в моей- то семье никогда такого случится не может. Он вылечился и мы живем счастливо&quot;. Это миф.
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