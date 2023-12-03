Отец разрушил нашу семью, а теперь просит у меня помощи

Майя Maja

Страшная у всех судьба. Мама сломалась и ее очень жаль...до слез. Про отца... так как бывших алкоголиков не бывает, то и напрашивается вывод - мозг в любой момент может сдать сбой на ярость как у алкоголика в пьяном угаре. Да и длительная жизнь с алкоголиком тоже влияет на здоровье супруги, детей. Психика алкоголиков безвозвратно травмирована, это известный факт К сожалению, люди считают, что все это "бредни и уж в моей- то семье никогда такого случится не может. Он вылечился и мы живем счастливо". Это миф.