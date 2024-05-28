Итальянские журналисты посетили достопримечательности Мангистау

В мае ряд представителей итальянских СМИ посетили Мангистау для ознакомления с туристическим потенциалом страны и освещения его на мировом уровне, сообщает Центр общественных коммуникаций Первый поток туристов, журналистов и туроператоров ознакомился с маршрутом Южного Казахстана, который вошел в каталог крупнейшего итальянского туроператора Alpitour.
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