Сбой в работе коротких ссылок Telegram был связан с проверкой требований OFAC

Администрация доменов .me обяснила ограничение доступа к кокроткому адресу адресу Telegram – t.me — проверкой на соответствие требованиям Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
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