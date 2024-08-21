Армия США реорганизует батальоны связи для уменьшения времени принятия решений на поле боя

Американская армия начала реорганизацию батальонов связи. Об этом информирует издание Defense News. В публикации отмечается, что причиной этого шага стало развитие технологий и желание командования сократить серьезно раздутые штаты.
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