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Армия США реорганизует батальоны связи для уменьшения времени принятия решений на поле боя

Армия США реорганизует батальоны связи для уменьшения времени принятия решений на поле боя

Американская армия начала реорганизацию батальонов связи. Об этом информирует издание Defense News. В публикации отмечается, что причиной этого шага стало развитие технологий и желание командования сократить серьезно раздутые штаты.

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