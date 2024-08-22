Дочь Владимира Винокура позагорала в бикини на пляже

Дочь юмориста Владимира Винокура балерина Анастасия Винокур позагорала в купальнике на пляже. Данное видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).