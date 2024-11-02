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Ирина Шейк снялась в прозрачном платье без бюстгальтера для журнала

Ирина Шейк снялась в прозрачном платье без бюстгальтера для журнала

Супермодель Ирина Шейк снялась в прозрачном платье для журнала путешествий The Travel Almanac. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

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