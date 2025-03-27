Айдар Салимгараев: «Объединение студенческих медиа - это начало большой дороги»

Автор: Чулпан Шакирова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев подчеркнул важность объединения студенческих СМИ и предоставления им необходимых инструментов для работы.
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