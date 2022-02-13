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Симеоне о 4-м месте «Атлетико»: «Борьба за выход в ЛЧ – наша реальность, ее нужно принять»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча Ла Лиги с «Хетафе» (4:3). «Мы оборонялись хорошо, два мяча были пропущены с пенальти, а победный гол подарил нам надежду и позволил покинуть поле с высоко поднятыми головами.

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