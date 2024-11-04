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Марина Ахмедова: Эта война ломает все мыслимые законы о добре и гуманизме, существовавшие в человечестве

Марина Ахмедова: Эта война ломает все мыслимые законы о добре и гуманизме, существовавшие в человечестве

Я знаете за что ненавижу украинскую войну? Как будто войну в принципе можно любить. Но это война – другая.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Вы уже знаете о подобном опыте милитаризации детей в Газе! Как сказалась эта практика на ‘палестинцах’? На их настоящем и будущем? Берлинская дура..
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17 час.
А
Александр24
Когда дети берут в руки оружие это уже не дети, а волчата, натасканные на убийство. Вы знаете, сколько эти &quot;дети&quot; сожгли наших танков фауст-патронами в ВОВ? Их тоже надо было гладить по головке и прощать? Нет, ребятки - эти детки, в этом возрасте, всё прекрасно понимают, поэтому не надо из наших бойцов делать, якобы, &quot;детоубийц&quot; - они убивают лютых врагов, которых не надо делить по возрастному цензу. Смерть врагам!
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13 час.
Игорь Кузнецов
Рассуждать о &quot;гуманизме&quot; в современном мире, когда в любом военном конфликте большинство убивают дистанционно, не считая &quot;зачисток&quot; спецподразделениями на ЛБС, просто наивно. Нужно понимать что процесс ультранационалистического воспитания неофашистов не предполагает какого-то гуманистического отношения к противнику - они &quot;из другого племени&quot;, как бытовало во времена каннибалов.
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4 час.

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