Марина Ахмедова: Эта война ломает все мыслимые законы о добре и гуманизме, существовавшие в человечестве

Вы уже знаете о подобном опыте милитаризации детей в Газе! Как сказалась эта практика на ‘палестинцах’? На их настоящем и будущем? Берлинская дура..

А

Александр24

Когда дети берут в руки оружие это уже не дети, а волчата, натасканные на убийство. Вы знаете, сколько эти "дети" сожгли наших танков фауст-патронами в ВОВ? Их тоже надо было гладить по головке и прощать? Нет, ребятки - эти детки, в этом возрасте, всё прекрасно понимают, поэтому не надо из наших бойцов делать, якобы, "детоубийц" - они убивают лютых врагов, которых не надо делить по возрастному цензу. Смерть врагам!