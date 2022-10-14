Бобруйчан выслушает начальник управления торговли и услуг.

13 октября с 16.00 до 18.00на базе общественной приемной Первомайской районной организации Бобруйска РОО ´Белая Русь´ личный прием граждан проведет Елена Анатольевна Семенчук, начальник управления торговли и услуг Бобруйского горисполкомаАдрес: г.