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Бобруйчан выслушает начальник управления торговли и услуг.

Бобруйчан выслушает начальник управления торговли и услуг.

13 октября с 16.00 до 18.00на базе общественной приемной Первомайской районной организации Бобруйска РОО ´Белая Русь´ личный прием граждан проведет Елена Анатольевна Семенчук, начальник управления торговли и услуг Бобруйского горисполкомаАдрес: г.

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