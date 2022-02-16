Хирурги рассказали, насколько опасны зашитые в тело инородные предметы

Московские врачи забыли в ноге 62-летнего мужчины из Нового Уренгоя катетер. Он ходил с ним несколько лет, не подозревая о наличии инородного предмета, а когда нога заболела, то отправился к врачу - рентген показал 40-сантиметровый стержень.