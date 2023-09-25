Театр абсурда

8 459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    В НАТО пооткрывал...
  • Виген Егиазарян
    3. "при этом армяне, живущие в России не рванули помогать Карабаху" - Ну, тут Вы слегка врёте. Кто-то рванул, кто-то ...«Пусть русский Ив...
  • Виген Егиазарян
    1. "моё отношение изменилось" - Это потому, что Вы не знаете/не понимаете некоторых моментов.  2. "вы обосрались в 20...«Пусть русский Ив...

ОДКБ мало для безопасности Армении от НАТО – нужно НАТО

ОДКБ мало для безопасности Армении от НАТО – нужно НАТО

Эту мысль попытался донести до сограждан Пашинян в своём в своем послании к нации в связи с событиями в Нагорном Карабахе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх