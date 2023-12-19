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СК Кузбасса проверит факт избиения пенсионерки в частном пансионате

СК Кузбасса проверит факт избиения пенсионерки в частном пансионате

РЕН ТВ Следственной управление СК России по Кемеровской области приступило к проведению проверки после появления в СМИ данных о том, что в одном из частных пансионатов региона с пациентами грубо обращаются и подвергают физическому воздействию, сообщили в СК.

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