За пять месяцев 2024 года россияне заложили на 60% больше авто, чем год назад

С января по май 2024 года россияне заложили более 858 тысяч транспортных средств, что на 60% больше показателя за аналогичный период 2023 года, передают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
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