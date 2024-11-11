Главе СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту осквернения мемориального сооружения в Ставропольском крае

В городе Невинномысске четверо мужчин осквернили символ воинской славы – «Вечный огонь», который находится у Обелиска «Вечная Слава», воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн.
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