В Архангельске исполнят музыку из «Властелина колец» и «Хоббита»

Ансамбль «ALTERATIO» вновь исполнит музыку из любимых фильмов на сцене Поморской филармонии.29 и 30 марта в Поморской филармонии Архангельска пройдут концерты «Путешествие по Средиземью», на которых прозвучат саундтреки из культовых фильмов Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит» по мотивам одноимённых произведений писателя Дж.