Александр Роджерс: Протесты на Кубе и их освещение в российских СМИ

ЗанозаПолитикаАлександр Роджерс: Протесты на Кубе и их освещение в российских СМИ В «Независимой газете» 14 июля вышла статья «В условиях тотального дефицита кубинцев покидает страх».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьViktoria AbramovaЭти все газетейки расщитаны на дурных в России и молодых слабоумных на деньги США, яки такие и найдутся за деньгиАдольф ПешковИ, всё же, радует то, что и в Беларуси, и Венесуэле,И на Кубе народ начинает соображать, что такие перевороты делаются кучкой звероподобных особей для личного обогащения путём прихватизации имеющихся богатств. А дебильная публика думает, что это всё делается для их блага. Вот и ходят бродят по улицам в ожидании халявы.Комментировать
Свежие комментарии