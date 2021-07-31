Заноза

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Александр Роджерс: Протесты на Кубе и их освещение в российских СМИ

Александр Роджерс: Протесты на Кубе и их освещение в российских СМИ

  В «Независимой газете» 14 июля вышла статья «В условиях тотального дефицита кубинцев покидает страх».

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Viktoria Abramova
Эти все газетейки расщитаны на дурных в России и молодых слабоумных на деньги США, яки такие и найдутся за деньги
Адольф Пешков
И, всё же, радует то, что и в Беларуси, и Венесуэле,И на Кубе народ начинает соображать, что такие перевороты делаются кучкой звероподобных особей для личного обогащения путём прихватизации имеющихся богатств. А дебильная публика думает, что это всё делается для их блага. Вот и ходят бродят по улицам в ожидании халявы.

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