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Байден дал «личный совет» Пригожину: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 14 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 506-й

Байден дал «личный совет» Пригожину: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 14 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 506-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 14 июля 2023 г.: Спецоперация сегодня, день 506-й. Обзор событий: Армия России наступает на нескольких направлениях.

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