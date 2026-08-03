Обрезной маникюр: достоинства, недостатки и кому он подходит

У каждой техники маникюра есть свои сильные и слабые стороны. Одни ценят классический обрезной маникюр за аккуратный вид ногтей сразу после процедуры, другие предпочитают аппаратную или пилочную обработку, чтобы избежать порезов и сократить нагрузку на кожу.