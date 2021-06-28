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Почему принудительная вакцинация вовсе не для обеспечения иммунитета от COVID-19

Почему принудительная вакцинация вовсе не для обеспечения иммунитета от COVID-19

Цель вакцинации в самой вакцинации. Рассуждения о том, для чего в стране начинают вводить принудительную вакцинацию.

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Lanka Lankina
Не смогла дослушать блогера до конца. В таком объёме можно написать статью, где, пробежав глазами, можно опустить ряд абзацев, но слушать это невыносимо. Когда человек наслаждается собственным умением говорить развёрнутыми предложениями, со ссылками и уточнениями, хочется, - простите меня, пожалуйста, - запустить в него чем-нибудь. Бывает и хуже: вспомним рассказ А.П.Чехова о даме, читающей свой опус писателю. Итог всем известен, и даже "Суд его оправдал".

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