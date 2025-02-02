Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в городе Суджа в Курской области был нанесен для того, чтобы переманить российских военных с главной линии фронта, где они добиваются успехов.
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