Вместо эпиграфа анекдот: Если вы утверждаете, что первая рифма к слову «Европа», которая приходит вам в голову, — «Пенелопа», значит, вы закомплексованный и неискренний человек.
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