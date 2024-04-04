Есть ли альтернативы «дико дорогому» Сахалинскому мосту?

В нашей стране может стать еще одним инфраструктурным мегапроектом больше. К Великой стройке, которая уже началась в «новых» российских регионах, серьезно пострадавших от боевых действий, вполне может добавиться «дико дорогой» Сахалинский мост.
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