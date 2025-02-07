Мэйс: Байден потратил 10 млн долларов на создание трансгендерных животных

Администрация прежнего президента США Джо Байдена потратила 10 млн долларов налогоплательщиков на создание и изучение трансгендерных обезьян, мышей и крыс, заявила член Палаты представителей Конгресса США от штата Южная Каролина, республиканка Нэнси Мэйс.
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