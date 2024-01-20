«Ожидания должны соответствовать возможностям». В офисе Зеленского назвали контрнаступление ВСУ довольно успешным

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак снова упрекнул Запад в недостаточных поставках вооружений и назвал довольно успешным контрнаступление ВСУ с учетом предоставленных возможностей.
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