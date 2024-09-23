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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

С помощью нового простого и недорогого теста бумажные датчики оригами могут помочь в раннем выявлении инфекционных заболеваний

С помощью нового простого и доступного теста, созданного исследователями из Крэнфилдского университета (Cranfield University), бумажные датчики оригами могут стать важным инструментом в раннем выявлении инфекционных заболеваний.

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