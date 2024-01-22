Краткая биография кота Баюна — самого неоднозначного сказочного героя

Среди всех героев славянской мифологии кот Баюн может считаться самым загадочным. Встречается он в сказках нечасто, известно про него крайне мало и однозначно описать его как отрицательного или положительного героя нельзя.
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