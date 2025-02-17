Появилось редкое фото жены экс-мэра Самары, чье тело нашли в бочке

Бывший главный редактор газеты администрации Самары Сергей Курт-Аджиев опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фотографию убитого экс-мэра Виктора Тархова и его супруги Натальи, чьи тела нашли в бочках.
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