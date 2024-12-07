Трансферный бан ЦСКА, Каманцев рассказал Федорищеву о взятках, Дегтярев – единственный кандидат на пост главы ОКР, Месси – MVP сезона МЛС, суперконтракт Шестеркина на 92 млн долларов и другие новости

Победа «Барсы» с 5 голами, «Бавария» вылетела из Кубка Германии, у Дзюбы 245 очков по «гол+пас» в чемпионате, «Монако» хочет купить Файзуллаева, Овечкин сбросил 15 кг перед сезоном и другие новости