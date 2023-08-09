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«Не был на китайской стене – не был в Китае». Алиев показал фото в традиционной азиатской шляпе

«Не был на китайской стене – не был в Китае». Алиев показал фото в традиционной азиатской шляпе

С 4 по 13 августа спортсмен участвует в ледовых шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Пекине.

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