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Псков, которого больше нет: 20 цветных фото из прошлого

Псков, которого больше нет: 20 цветных фото из прошлого

В начале прошлого столетия Псков был городом с населением около тридцати тысяч человек. Он совмещал функции купеческого центра, важного транспортного узла и духовной опоры региона.

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