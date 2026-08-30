UBS Says a Major Commodity Upcycle Is Taking Shape

One day after veteran commodities strategist Jeff Currie told investors to "get long and buckle up" for the next leg of the commodities rally, UBS strategist Sagar Khandelwal issued a similarly bullish call, urging clients to "position for a commodity upcycle.
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