Медвежий угол

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  • Нина Попова
    А русские простор любят и не надо Россию насильно заселять. Русские, это люди с русым цветом волос и преимущественно ...Мы можем выиграть...
  • Наталья
    Пусть валят! И чем скорее и больше - тем лучше для России и народа!Мигранты массово ...
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    Ну точно жидо-бандеровка. Может ты не Бреслова, а Фарион?  Только они людей к столбам привязывают, вешают и убивают б...Убийство вагнеров...

Мы можем выиграть обычную войну у любого врага и даже победить НАТО, но проиграем в демографической мигрантам

Мы можем выиграть обычную войну у любого врага и даже победить НАТО, но проиграем в демографической мигрантам

Честно скажу, друзья, не хочется мне нагонять на вас негатив, но не писать о назревшей и перезревшей миграционной проблеме – просто не могу.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ШЕСТАЯ КОЛОННА НАПЛОДИЛА МИГРАНТОВ В РОССИИ. МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ДОЛЖНА НАПРЯМУЮ ПОДЧИНЯТЬСЯ ПРЕЗИДЕНТУ С КОНТРОЛЕМ СО СТОРОНЫ ФСБ!
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5 час.
Сергей Евдокимов
Россия сама пригрела на своем теле паразитов-мигрантов, а по сути оккупантов. А эти мигранты став большинством продадутся сами англосаксам и сами станут рабами .
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4 час.
Нина Попова
А русские простор любят и не надо Россию насильно заселять. Русские, это люди с русым цветом волос и преимущественно с серыми глазами. И я хочу, чтобы и через 100 лет, русские так выглядели.
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38 мин.

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