Мы можем выиграть обычную войну у любого врага и даже победить НАТО, но проиграем в демографической мигрантам

Россия сама пригрела на своем теле паразитов-мигрантов, а по сути оккупантов. А эти мигранты став большинством продадутся сами англосаксам и сами станут рабами .

Нина Попова

А русские простор любят и не надо Россию насильно заселять. Русские, это люди с русым цветом волос и преимущественно с серыми глазами. И я хочу, чтобы и через 100 лет, русские так выглядели.