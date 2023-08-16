Мы можем выиграть обычную войну у любого врага и даже победить НАТО, но проиграем в демографической мигрантам

Честно скажу, друзья, не хочется мне нагонять на вас негатив, но не писать о назревшей и перезревшей миграционной проблеме – просто не могу.
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