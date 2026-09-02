Светлана Иванова прокачает молодежь на форуме «УТРО»: «Живой диалог – сила»

ТЮМЕНЬ, 2 сентября, ФедералПресс. Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова выступит спикером на форуме «УТРО», который помогает амбициозной молодежи запускать собственные проекты.
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