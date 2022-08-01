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Писатель Владислав Козырев отказался от подданства Великобритании, хотя его роман вышел на Западе

Писатель Владислав Козырев отказался от британского подданства, хотя его роман вышел на Западе, и автору предлагали гарантию заявки на Нобелевскую премию.

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